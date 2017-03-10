Кафедральный Собор Святого Стефана (Stephansdom) - главная достопримечательность Вены, главный Собор Австрии - расположенный на Штефансплац в Вене был свидетелем многих важных событий в жизни Австрии и династии Габсбургов.

Стефан Первомученик - первый христианский мученик, около 33-36 года, по решению суда, был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме.

Собор Святого Стефана - история

К середине 12-го века, Вена стала важным центром немецкой цивилизации. Четыре из существующих в городе церквей, только одна из которых была приходской, перестали удовлетворять религиозные потребности жителей Вены. За пределом городских стен была выделена территория для строительства новой церкви которая и стала кафедральным собором.

Ранее считалось, что Собор Святого Стефана был построен практически в чистом поле за городской стеной. Но в 2000 году, при устройстве системы отопления собора, на глубине 2,5 метра, были найдены древние могилы, останки из которых при помощи радиоуглеродного анализа были датированы IV веком. Это открытие предполагает, что на месте площади Штефансплац еще с древних времен существовало древнее культовое сооружение, что оспаривает звание церкви Св. Руперта (IX век), считавшейся до последнего момента самой древней церковью в Вене.



Строительство

В 1137 году новый храм был заложен, а в 1147 году торжественно освещен. И хотя строительство первого здания храма было завершено в 1160 году, капитальные реконструкции и перестройки продолжались вплоть до 1511 года, а ремонтные и реставрационные работы продолжаются по сей день.

С 1230 по 1245 год строение было расширено в западной части (Романские башни на западной стене, которые мы можем видеть и сегодня, датируются этим временем). При этом сначала строились новые внешние стены, а затем разбирались старые внутренние. Однако большой пожар 1258 года уничтожил большую часть оригинального здания. На руинах старой церкви была построена новая, которая была освещена 23 апреля 1263 года. В честь второго освещения, вечером 23 апреля каждого года колокола храма звонят в течении трех минут.

В 1304 году Король Альберт начал расширение здания в восточной части, которая была завершена в 1340 году. А в 1359 году Рудольф IV заложил краеугольный камень для очередного расширения здания в западной части. В 1433 году была завершена Южная башня. Фундамент северной башни был заложен в 1450 году, но работы по её возведению были заброшены к 1511 году.

В 1469 году Император Фридрих III, несмотря на упорное сопротивление епископов Пассау (к чьей епархии относилась Вена), уговорил папу Павла II предоставить в Вене собственного епископа, назначенного императором. Что привело к созданию 18 января 1469 года Венской епархии с главной церковью - Собором Святого Стефана. В 1723 году, во время правления Карла VI, папа Иннокентий III поднял Венского Собора - Собор Святого Стефана стал кафедральным собором архиепархии.

XX век

Простоявший без серьезных повреждений всю вторую мировую войну, Собор Святого Стефана был спасен от умышленного уничтожения отступающими немецкими войсками в 1945 году, когда приказ коменданта города об уничтожении многих строений Вены не был выполнен.

Однако 12 апреля 1945 года, перед входом в Вену Советской армии, мародеры разграбили и подожгли магазины на Штефансплац. На следующий день огонь перекинулся на здание собора, где серьезно повредил и обрушил крышу, от воздействия пожара сорвался с Северной башни и упал вниз крупнейший колокол «Пумеринн» отлитый в 1711 году из 180 пушек, захваченных в войне с турками. Благодаря защитным саркофагам из кирпича главные реликвии не пострадали, но хоры, орган и множество деревянных элементов отделки были уничтожены.

Восстановление храма началось сразу же по окончанию военных действий. Все 9 земель Австрии внесли свой вклад в восстановление национального достояния и в декабре 1948 года здание было частично открыто для богослужений, а 23 апреля 1952 года, в дату первого освещения, Собор Святого Стефана начал действовать полностью.

Архитектура собора

Построенное из известняка здание собора имеет размер 107 метров в длину, 40 метров в ширину и 136 метров в своей высшей точке.

Башни

Южная башня собора, ласково называемая жителями «Штефль», имеет в высоту 136 метров и является самой высокой и доминирующей точкой Венского неба. Её строительство продолжалось 65 лет, с 1368 по 1433 годы. Во время осад Вены в 1529 и в 1683 годах она использовалась в качестве главного наблюдательного и командного пункта. В плоть до 1955 года башня служила в качестве сторожевой -пожарной, в случае пожара в городе наблюдатели звонили в колокола.

На шпиле башни установлен двойной орел с имперским гербом Габсбургов-Лотарингии на груди. Предшественников орла – эмблемы полумесяца и шестиконечной звезды можно сейчас увидеть в Венском музее города.

Северная башня изначально создавалась для симметрии с южной. Но ее дизайн оказался слишком амбициозным, учитывая завершение эпохи готических соборов строительство башни было заморожено в 1511 году. В 1587 году на недостроенную башню был установлен купол в стиле ренессанса, получившая народное название «водонапорная башня». Высота башни в ее текущем виде составляет 68 метров – половину высоту южной башни.

Главный вход в собор именуется «ворота гигантов» или Riesentor и сохранился еще от первой романской церкви. Название связано с висевшей над дверью многие десятилетия после находки огромной костью считавшейся драконьей (фактически кость мамонта). Кость была найдена в 1443 году во время рытья фундамента северной башни.

По двум сторонам от главного входа находятся встроенные в стену собора две квадратные у основания и восьмиугольные после уровня крыши «римские» или «языческие» башни, высотой по 65 метров каждая. Название башен происходит от того, что они были построены из обломков старых сооружений, построенных еще язычниками. В этих башнях первоначально размещались колокола. Колокола южной башни были утрачены во время второй мировой войны, но колокола северной башни действуют по настоящее время. Римские башни, вместе с воротами гигантов являются самыми старыми частями Собора святого Стефана.





Крыша

Stephansdom обладает уникальной из-за яркого рисунка крышей, которая имеет 111 метров в длину и покрыта 230 тысячами глазурованных плиток. На южном скате плиткой выложена мозаика с изображением двуглавого орла, являющегося символом управляемой из Вены империи Габсбургской династии. На северной стороне крыши выложены гербы города Вена и Австрийской республики.

Пожар 1945 года разрушил деревянный каркас крыши. Во время восстановительных работ изготовление каркаса из дерева для высоты 38 метров посчитали ненадежным и дорогим. Новый каркас крыши был изготовлен из стальных конструкций, на которые ушло 600 тонн металла.

Крыша здания настолько крута (наклон достигает 80 градусов), что дожди великолепно очищают ее от грязи, а снег на ней никогда не задерживается.

Колокола

Собор Святого Стефана имеет в общей сложности 23 колокола. Крупнейший из них установлен в северной башне, носит официальное имя Св.Марии и неофициальное «Пумеринн», его вес составляет 23,5 тонны. «Пумеринн» является вторым по размерам в Европе, крупнее него только колокол «Петр» в Кельнском Соборе, весящий 51,8 тонны.

Новый «Пумеринн» отлитый после падения в пожаре 1945 года имеет диаметр 3,14 м и был вкладом в восстановление собора от земли Верхняя Австрия. «Пумеринн» звучит только 11 раз в год в особо торжественных случаях - день освещения собора, на Новый год. Самый продолжительный, десятиминутный звон, отмечает смерть и интронизацию Папы и Венского архиепископа. Также в северной башне находятся три старых колокола, которые уже не используются.

В Южной башне Собора Святого Стефана находятся одиннадцать колоколов с электрическим приводом отлитых в 1960 году взамен утраченных при пожаре 1945 года. Они используются во время месс: четыре используются для обычной службы, их количество увеличивается до десяти на большие праздники, одиннадцатый добавляется, когда на службе присутствует кардинал - архиепископ Вены.

Северо-Римская Башня имеет шесть колоколов, пять из которых были отлиты в 1772 году, они используются при вечерней молитве и для похорон. Название некоторых из них указывает на первоначальное предназначение: отлитый в 1859 Feuerin – «пожарная сигнализация» (сейчас используется как призыв к вечерней молитве), Bieringerin – «пивной звонок» - последний звонок перед закрытием пивных.

Колокола южной Римской башни были уничтожены пожаром 1945 года и не восстанавливались.

Часовни Собора

В Соборе Святого Стефана существует несколько официальных часовен:

Часовня Св. Катерины, в основании Южной башни - крестильная часовня.

Часовня Св. Варвары, в основании Северной башни - используется для молитв.

Часовня Св. Элигия, в юго-восточном углу, открыта для молитвы.

Часовня Св. Варфоломея, выше Св. Элигия, недавно была восстановлена.

Часовня "крест", в северо-восточном углу - место погребения принца Евгения Савойского. Здесь 6 декабря 1791 года проводились похороны Моцарта. Часовня закрыта для посещений.

Часовня Св.Валентина, над часовней "крест", в настоящее время является депозитарием сотен реликвий, принадлежащих Св. Стефану, в том числе часть скатерти с тайной вечери.

Алтари

Основная часть Собора содержит 18 алтарей. «Высокий алтарь» и «Винер-Нейштадский» алтарь являются самыми известными.

Орган

Собор Святого Стефана имеет старинные органные традиции, первый орган упоминается еще в 1334 году. В 1960 году, взамен уничтоженного пожаром 1945 года, был установлен новый большой электрический орган со 125 регистрами и 10 тысячами труб, являющийся крупнейшим в Австрии. В 1991 году Австрийской фирмой Ригер перестроен средний, механический, орган с 56 регистрами который используется на мессах.

Резные каменные хоры первого большого органа 1513 года у северной стены, выполненные чешским скульптором Пильграмом и являющиеся шедевром поздней готики в настоящее время пустуют.

Внешние стены Собора Святого Стефана

Даже стены Stephansdom содержат множество интереснейших артефактов и памятных досок.



Венский локоть

В средние века, крупные города имели свой собственный набор мер и в целях доступности этих стандартов для заезжих купцов мерные образцы размещались в самых важных публичных местах. В стену Собора, слева от главного входа, вмонтирован официальный «Венский локоть» стандарт длины для проверки измерения различных видов продававшейся ткани. Стандарты длины состоят из двух железных слитков встроенные в стену собора: Leinenelle=89,6 см, Tuchelle=77,6 см. Рядом со стандартами длины в стене есть углубление круглой формы - хлебный стандарт.

Торговцы, пренебрегающие принятыми стандартами и пытавшиеся произвести обмер или обвес покупателя сажались в деревянные клетки и окунались в Дунай.

Моцарт

Памятная табличка рассказывает о том, что Вольфганг Амадей Моцарт был назначен адъюнкт-музыкальным руководителем собора, незадолго до своей смерти. Это была его приходская церковь, когда он жил в «доме Фигаро». В соборе он венчался, двое его детей были здесь крещены, и его похороны были проведены в часовне «крест» внутри собора.

Христос с зубной болью

Фигура Христа ласково именуемого жителями Вены как "Христос с зубной болью", из-за страдальческого выражения его лица.

Св.Иоанн Капистрано

На улице, у входа в катакомбы возвышается кафедра (до перестройки 1515 года была внутри собора) св. Иоанна Капистрано и венгерского генерала Джон Хуньяди призывавших с нее крестовому походу против турок в 1456 году.

Солнечные часы, фигура сидящего судьи закинувшего ногу на ногу (времен, когда в храме вершилось правосудие) в простонародье называемую «вынимающий занозу», фигура Самсона, разрывающего пасть льву и многие другие, так же множество мемориальных табличек времен, когда вместо площади перед собором было кладбище.

У южной башни расположен макет собора, выполненный в масштабе 1:100 описание к которому выполнены шрифтом Брайля (для слабовидящих), что позволяет незрячим гостям на ощупь оценить все великолепие строения.

Данный макет полезен и обыкновенному посетителю, так как Собор окружен многочисленными домами - разглядеть его во всю величину, со всех точек, достаточно сложная задача.

На стенах Собора Святого Стефана можно обнаружить знаки XX века, закрытые специальными антивандальными стеклами: выцарапанные на стене рядом с «Венским локтем» знаки «О5» - расшифровывавшиеся как Österreich и служившие символом антифашистского сопротивления, (Ö в немецком языке часто заменяются на две буквы ОЕ, а Е - пятая буква алфавита, отсюда «О5»), а также выцветшая надпись на русском языке «Квартал проверен» - сообщение 1945 года русских солдат о разминировании района.

Гробницы и Катакомбы

С первых дней своего существования, собор был окружен кладбищами, которые были здесь еще с римских времен. Здесь упокоились представители знати и простолюдины. Быть похороненным в церкви, рядом с ликами святых и их мощами всегда было высшей честью.

Герцогский склеп Габсбургов

Герцогский склеп, расположенный под алтарем хранит 78 бронзовых контейнеров с сердцами и внутренними органами 72 членов Габсбургской династии. Склеп бы построен еще в 1365 году, по приказу герцога Рудольфа IV, который озаботился местом своего погребения еще до своей смерти.

Гробница императора Фридриха III (1415 - 1493)

Строительство гробницы императора Фредерика III велось более 45 лет и началось еще за 25 лет до его смерти. Именно такая усыпальница достойна императора, коронованного самим папой в Риме, приложившего не мало усилий, направленных на воссоединения наследственных земель и заложившего основы империи Габсбургов.

Впечатляющий саркофаг сделан из необычайно плотного красного мрамора, с вырезанными в нем 240 фигурами и является одним из самых значительных произведений скульптурного искусства позднего средневековья. Резная крышка гроба показывает императора Фридриха в его коронационных регалиях и окружена гербами всех его доминионов.

Гробница принца Евгения Савойского (1663 – 1736)

Внутри собора, в часовне «крест» (Северо-Западный угол собора), находится гробница принца Евгения Савойского (1663 – 1736) - легендарного командующего имперскими силами.

Принц Евгений Савойский один из самых успешных военачальников в современной европейской истории, поднявшийся на самые высокие посты в государстве при императорском дворе Вены. Он помог спасти империю Габсбургов от французского завоевания, разрушил натиск Османской империи и освободил Центральную Европу от полувекового турецкого ига, был одним из величайших меценатов, чьи строительное наследие можно увидеть в Вене и сегодня.

Катакомбы

В 1735 году склепы и восемь кладбищ, прилегающих к задней и боковым стенам собора, были закрыты из-за вспышки бубонной чумы. Многие останки из могил были перенесены в катакомбы, которые располагались под собором. Все последующие захоронения производились в катакомбах, которые постепенно расширились и заняли подземное пространство под соседними с собором зданиями. В 1783 году был издан новый закон, запретивший погребения в черте города.

Сегодня в катакомбах можно увидеть останки более 11 000 человек.

В подвале Собора Святого Стефана также находятся захоронения епископов, проректоров собора и герцогские склепы. Последнее погребение в епископском склепе, расположенном под южным хором было совершено в 2004 году, его удостоился 98-летний кардинал Франц Кениг. Проректоры и другие чины собора хоронятся теперь в специальном разделе на Центральном кладбище – Венском пантеоне - Зентральфрифхофе.

Реставрация Собора Святого Стефана

Веками сажа и другие загрязнения воздуха, накапливающиеся на стенах строения, сделали их черными. Последние реставрационные работы смогли вернуть некоторым частям собора исходный белый цвет. При соборе создан специальный департамент, занимающийся исследовательскими и восстановительными работами. Известняк, из которого построено здание имеет пористую структуру, его покрытие различными составами типа герметиков и силикона будет просто задерживать влагу внутри камня, что приведет к его более быстрому растрескиванию при низких температурах. Реставраторы опробуют различные новейшие научные методики (в том числе метод тонкой лазерной очистки камня), проводят исследования по пропитке внутренних пор известняка специально разрабатываемыми ими составами, задерживающими проникновение влаги в камень.

Так как исходные чертежи относятся еще к временам средневековья и полотна на которых они выполнены очень хрупки, были проведены всеобъемлющие лазерные измерения строения. Созданная трехмерная компьютерная модель собора позволяет запроектировать любой элемент или деталь кладки для реставрации.

В декабре 2008 года были завершены работы по реставрации южной башни, леса, закрывавшие эту часть здания, были демонтированы. Сборы от рекламы за размещаемый на лесах огромный баннер, частично покрывала расходы на реставрацию. Но размещение рекламы на культовом строении вызвало жаркие споры и вскоре было прекращено.

Благодаря усилиям реставраторов был завершен еще один крупный проект, реализации которого все ждали еще с 1147 года. Существовавшая система отопления здания, основанная в основном на каминах, выделяла очень много копоти и жира осаждавшихся на стенах и произведениях искусства. Новая система отопления использует множество элементов, которые предотвращают возникновение активных воздушных потоков и поддерживают в здании постоянную температуру зимой около 10 С.

Собор Святого Стефана - сегодня

Венский Собор Святого Стефана представлен на Австрийской евро монете достоинством 10 центов. Его изображения являются заставками на многих телевизионных передачах Австрии.

Архиепархия Вены допускает использовать изображение Собора в качестве своего логотипа или в рекламе в обмен на финансирование годовой заработной платы одного каменотеса, осуществляющего ремонтные работы в соборе.

Главный Собор Австрии пострадал и от хлынувшей в Европу волны мигрантов. 29 марта 2014 года 37-ми летний проситель убежища из Ганы, сбросил с постамента статую св. Иуды Фаддея.



Концерты

В соборе проводится множество концертов классической и органной музыки. Продавцы билетов активно предлагают купить билеты на ближайшее мероприятие еще на подходах к площади Штефансплац. Во избежание недоразумений или обмана, билеты лучше покупать в кассе собора.

Обычно концерты проводятся вечером, в 20:30, приходить стоит за 30 минут до начала.

Афишу ближайших концертов и стоимость билетов вы можете посмотреть на официальном сайте собора (имеющим раздел на русском языке), или на сайте официального концертного агентства собора , где вы также можете приобрести билеты.

У собора есть даже собственная FM радиостанция, ведущая трансляцию и в сеть интернет и которую вы можете послушать прямо сейчас.

Собор Святого Стефана имеет официальный онлайн-магазин, где представлены различные сувениры, DVD и CD (в том числе и на русском языке), книги, крестики, четки, свечи и предметы религиозного культа. Обратите внимание на цены! Это позволит вам избежать переплаты при покупке данных вещей в сувенирных лавках.

Собор Святого Стефана - часы работы:

С понедельника по субботу: 06:00 - 22:00

В воскресенье и праздничные дни: 07:00 - 22:00

Во время проведения служб вход туристов в собор ограничен.



Время посещения для туристов

с понедельника по субботу

с 09:00 до 11:30 и

с 13:00 до 16:30

в воскресенье и праздничные дни

с 13:00 до 16:30

Видео о Соборе Святого Стефана:



Адрес: Stephansplatz 3, 1010 Wien



Собор Святого Стефана на карте Вены: